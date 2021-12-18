نشرت جمعية علم النفس الأمريكية، ورقة بحثية في مجلة علم النفس والشيخوخة موضوعها: "كيف أن شعور الشخص بأنه أصغر عمرا، يخفف من حدة التوتر والإجهاد، كما يحسن من الوظائف الصحية خاصة لكبار السن"، هذا بحسب ما نشر في موقع "سايكولوجي توداي".

أُجريت الورقة البحثية على مجموعة من كبار السن بألمانيا، وكان هدفها الإجابة على سؤال، هل الشعور بصغر السن يؤثر على الصحة؟.

وقد وجدت الدراسة أن هناك تغييرا ملحوظا في التغيير الصحي الوظيفي لدى من يشعرون بأنهم أصغر عمرا، حيث إن التغيرات التي طرأت على صحتهم ضعيفة مقارنة بمن يشعرون بعمرهم الحقيقي، أو بأنهم أكبر في العمر، فكانوا يشعرون بإجهاد كبير.

تقول الطبيبة النفسية فرانسين تودر لموقع سايكولوجي توادي: "عندما يشعر الإنسان بأنه أصغر عمرا، ويعيش حياته بروح الشباب، فسيبتعد تماما عن الضغط والتوتر، وهذا سينتج عنه تأثير إيجابي على صحته كلما تقدم في العمر".

وأكدت جين برودي الكاتبة المتخصصة في شؤون الصحة، أنها وبعد بلوغها سن الـ80، تعتبر النشاط البدني لا يقل أهمية عن تناول الطعام والنوم، موضحة أنها مازالت تفعل كل ما تحبه، طالما مازالت قادرة على فعله.

كما أضاف دكتور أنتوني فاوتشي، المتحدث باسم البيت الأبيض في شؤون الصحة، أنه يلتزم بجدول عمله حتى بعد تجاوزه لعمر الـ80، مؤكدا أن اشتراكه في أكثر من ماراثون في عمر الشباب، ساعده على الحفاظ على لياقته البدنية إلى الآن، وأن قيام كبار السن بفعل ما يحبونه شيئا صعبا، ولكنه ليس مستحيلا.