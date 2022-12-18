رئيس باكستان ورئيس الحكومة يدينان بشدة هجوما على مركز للشرطة

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أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابي على مركز شرطة باراجاي بمنطقة لاكي مروات في خيبر بختونخوا.

وأعرب الرئيس عن عزمه على مواصلة الجهود للقضاء التام على فلول الإرهاب، حسبما ذكر الجناح الصحفي للأمانة العامة للرئيس في بيان صحفي.

وقال رئيس الوزراء إن "الأمة بأكملها تحيي التضحيات الهائلة لضباط الشرطة والجنود في حربهم ضد الإرهاب"، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وذكر رئيس الوزراء كذلك أن "القضاء على الإرهابيين ومؤيديهم ومن يقومون بتسهيل عملياتهم كان الأولوية الوطنية".

وهاجم مسلحون مركز شرطة براجي بالقنابل اليدوية وقواذف الصواريخ في منتصف الليل.