إيطاليا تخصص موانئ لسفن ترغب في نقل مهاجرين إلى الساحل

خصصت السلطات الإيطالية، موانئ لعدة سفن ترغب في نقل المهاجرين الذين التقطتهم من سفن غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط، إلى الساحل بسرعة غير متوقعة، وفقا للمنظمات المعنية، بينما أبلغت سفينة أخرى عن عملية إنقاذ جديدة.



وخصصت السلطات ميناء لمنظمة الإغاثة الألمانية "ميشن لايفلاين" وعلى متنها نحو 30 مهاجرا من القوارب التي تم إنقاذها، حسبما أعلنت المنظمة ليل السبت/الأحد.



وسُمح للسفينة "رايز أباف" التابعة لمنظمة "ميشن لايفلاين"، بنقل الأشخاص إلى بلدة جيويا تاورا في إيطاليا. وجاءت المهمة "بسرعة مفاجئة". وكان الطاقم قد انطلق إلى كالابريا. وفي صباح يوم الأحد، كانت السفينة شرق مالطا.



ووصلت سفينة "رايز أباف" إلى منطقة عملياتها في وسط البحر المتوسط قبل بضعة أيام، حيث تقوم منظمات الإغاثة بانتظام بنقل المهاجرين المنكوبين إلى بر الأمان.



وأنقذ الطاقم 27 مهاجرا سوريا من محنة في البحر يوم أمس السبت.



وينطلق المهاجرون في الغالب من سواحل شمال إفريقيا إلى إيطاليا من أجل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم يتعرضون مرارا لمواقف صعبة في البحر.



وتريد الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الحد من وصول المهاجرين وتنتقد مهام رجال الإنقاذ البحري المدنيين.