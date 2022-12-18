زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحه في الدورى

الزراعة: الإفراج عن 145 ألف طن مستلزمات أعلاف من الذرة وفول الصويا بـ70 مليون دولار

18 ديسمبر 2022.. نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: العجز الكلي يرتفع إلى 2.26% في الربع الأول من 2022-2023