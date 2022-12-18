زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحه في الدورى

استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني علي اختيار 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحه، والمقررة غدا "الاثنين" علي ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى.
وجاءت القائمة على النحو التالي :
حراسة المرمي : المهدى سليمان - عمرو خليل.
الدفاع : هشام صلاح - جافين - محمد صالح - محمود علاء - صبرى رحيل، السيد سالم.
خط الوسط : مورو ساليفو - فوزى الحناوي - ناصر ناصر - مروان عطية - خالد الغندور - محمد فارس - كريم الديب - ابراهيم حسن - احمد عيد - عبد الغني محمد.
الهجوم : اوستين اوموتو - كريستوفر مابولولو - احمد سيد غريب.