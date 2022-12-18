يتراقب عشاق كرة القدم حول العالم، الصراع المرتقبة بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب بطولة كأس العالم 2022، ولكن ليس هذا الصراع الوحيد بين الثنائي في مباراة اليوم الأحد، حيث سيتنافسان على التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لمونديال قطر.

وسيحتضن ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والتي ستنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

وقبل انطلاق المباراة الأخيرة من مونديال 2022، يتنافس 4 لاعبين من منتخبي الأرجنتين وفرنسا، على جائزة الحذاء الذهبي للبطولة العالمية، وهم، ليونيل ميسي وزميله جوليان ألفاريز، ثنائي المنتخب الفرنسي كيليان مبابي و أوليفيه جيرو.

ويتصدر ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، قائمة هدافي مسابقة كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، متساويًا في عدد الأهداف مع المهاجم الفرنسي الشاب مبابي.

فيما يحتل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم فريق مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 4 أهداف، متساويًا مع الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفيه جيرو.