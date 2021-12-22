وزيرة خارجية ألمانيا: ليس هناك أمل في هدنة سريعة بأوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا.

وقالت بيربوك لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا أحد غير (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بدأ هذه الحرب، وإذا أراد بوتين، ستنتهي الحرب غدا".

وأضافت الوزيرة الألمانية أنه على الرئيس الروسي أن يصدر أمرا فقط بسحب الجنود، ولكنها أشارت إلى أنه ليس هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك.

وعارضت بيربوك أن يكون هناك هدنة بشروط روسية، موضحة أن مثل هذه الخطوة لن تنهي "الرعب بالنسبة للمواطنين في أوكرانيا، ولكن العكس سيحدث".

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أيضا إن الوضع بالنسبة للأوكرانيين في المناطق المحتلة هو الأسوأ، وتابعت: "لا ينقصهم هناك الكهرباء والتدفئة فحسب، ولكن توريدات المساعدات الدولية لا تصل إلى هناك. يعيش المواطنون كل يوم في خوف من التعرض للاختطاف والتعذيب والقتل على أيدي قوات الاحتلال الروسية".