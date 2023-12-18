روما يواجه فينورد في الدور المؤهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

يواجه فريق روما بقيادة المدرب جوزيه مورينيو نظيره فينورد الهولندي في الدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد أقل عامين من مواجهتهما في المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز روما بالمباراة النهائية في عام 2022 بهدف نظيف، علما بأن روما أنهى دور المجموعات بالدوري الأوروبي هذا الموسم في المركز الثاني.

في المقابل كان فينورد من بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال.

وفي بقية المباريات يلتقي ميلان مع رين، ولانس مع فرايبورج، ويانج بويز مع سبورتينج لشبونة، وبنفيكا مع تولوز، وسبورتينج براجا مع كاراباج، وجالطة سراي مع سبارتا براغ، وشاختار دونيتسك مع مارسيليا.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لهذا الدور يوم 15 شباط/فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 22 من ذات الشهر، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم 22 أيار/مايو في دبلن.

وكانت ثمانية فرق تأهلت بالفعل لدور الـ16 بعد أن تصدرت مجموعاتها وهي ويستهام، وبرايتون، ورينجرز، وأتالانتا، وليفربول، وفياريال، وسلافيا براغ، وباير ليفركوزن.