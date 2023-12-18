 الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة - بوابة الشروق
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الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة


نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 3:10 م

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت ٨٩.٦%.

وقالت الكنيسة في بيان لها، منذ قليل: "إننا، في هذه المناسبة، نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بعشرات الملايين إلى الصناديق، بنسبة تصويت وصلت إلى ٦٦.٨، ليعلن إرادته الصادقة في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية مقدرات البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة".

وأضافت: "نصلي أن يحفظ الله وطننا الغالي مصر، ويرشد رئيسها المنتخب ومختلف مؤسساتها في كافة القطاعات لتحقيق صالح شعبها العظيم، ووضعها في المكانة التي تستحقها".

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