خالد أبو بكر يناقش ضيوفه: ماذا لو قرر الشعب ونوابه تعديل الدستور لفترة رئاسية أخرى؟

طرح الإعلامي خالد أبو بكر، سؤالا على ضيوف برنامجه مفاده «ماذا لو قرر الشعب ونوابه تعديل الدستور لفترة رئاسية أخرى؟».

واستضاف أبو بكر خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الاتحادية» الذي يقدمه عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، الدكتورة نورهان الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار، والكاتب الصحفي محمد صلاح، والكاتبة الصحافية هند الضاوي.

ودعت الشيخ إلى طرح الأمر إلى الاستفتاء؛ لإجراء تعديلات دستورية «إذا ما قرر الشعب»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الإنجاز الأهم لأي زعيم هو أن يحدث انتقالا سلسا للسلطة في وجوده»، مشددة على ضرورة عدم انفراد البرلمان بهذا القرار دون الاستناد إلى رأي الشعب.

واستشهدت بتجربة الرئيس السوداني سوار الذهب بعدما قرر الرحيل في أعقاب مرور عامين من ولايته، قائلة: «حتى اليوم نتغنى بتجربة سوار، أنا متأكدة أن الرئيس السيسي سوف يترفع عن ذلك».

من جانبه، رفض البرلماني السابق باسل عادل؛ إجراء تعديلات دستورية؛ لمنح رئيس الجمهورية صلاحية مدة رئاسية جديدة رغم جواز ذلك قانونيا، قائلا: «ليس من الوجاهة السياسية أن أقر دستورا وكل وقت أعدله، لو لدينا اليوم رئيس صاحب إنجازات، فماذا عن الرؤساء الآخرين؟!».

وأعرب الكاتب الصحفي محمد صلاح عن أمنية بعدم «ذهاب إرادة الشعب إلى هذا الاتجاه»، مضيفا «لا أعتقد كذلك أن الرئيس السيسي سوف يقبل بهذا الأمر، ربنا يمنح الرئيس السيسي طول العمر ويمنحنا الفرصة أن نرى رئيسا سابقا يحظى بالاحترام ويكرم ويبجل ويحتفى بإنجازاته».

وأيدت الكاتبة الصحافية هند الضاوي ضيوف الحلقة؛ برفض إجراء تعديلات دستورية لإطالة أمد مدة الرئاسة، قائلة: «الأفضل أن نخلق قيادات جديدة تستطع أن تكمل المسار وتحافظ على مؤسسات الدولة».