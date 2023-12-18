بوليتيكو: المدمرة الأمريكية «يو إس إس لابون» دخلت البحر الأحمر

نقل موقع بوليتيكو عن مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" دخلت البحر الأحمر، ضمن جهود وقف هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجاري.

وقبل يومين، أعلنت القيادة المركزية التابعة للبنتاجون الأمريكي، عن إسقاط 14 طائرة بدون طيار في مياه البحر الأحمر كانت قد انطلقت من المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأشارت "القيادة المركزية" في بيان لها بأن مدمّرة أمريكية تجوب مياه البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم السبت.

وقال البيان: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو إس إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا (درونز) تم إطلاقها كموجة طائرات درونز من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونفّذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على "أهداف حساسة" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، بدفعة كبيرة من الطائرات (درونز).