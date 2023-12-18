محافظ مطروح يشهد تطبيق عدة نماذج لمواجهة الأزمات المفاجئة ومراجعة خطط الانتشار

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدى جاهزية المعدات والأفراد لمواجهة أي أزمات أو كوارث.

وتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات، وأزمات مفاجئة ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة، والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وأنسب أسلوب لمواجهة الأزمة والقرار المناسب للمواجهة.

كما شهد محافظ مطروح، اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث على مستوى عدد من مدن المحافظة، ثم تفقد ميداينا اصطفاف معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإسعاف والحماية المدنية، وغيرها من الشركات والمديريات، وذلك بأرض الاصطفاف بمنطقة شاطئ روميل؛ للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعداداً لمواجهة الأزمات والكوارث.

وأكد محافظ مطروح، أن الهدف من الاصطفاف هو المتابعة الدائمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

ويأتي ذلك استمرار للاستعداد الكامل بكل المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كل المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كل مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.