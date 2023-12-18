الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا

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صادق الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الاثنين، على حزمة العقوبات الـ12 بحق روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت الدول الأعضاء في التكتل.

وجاء في بيان صحفي أن الجولة الأخيرة من العقوبات تتضمن فرض حظر على استيراد وشراء ونقل الالماس من روسيا وتشديد السقف القائم على أسعار النفط الروسي.

وصرح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنه "من خلال الحزمة الـ12 من العقوبات، فإننا نطرح مجموعة قوية من القوائم الجديدة والإجراءات الاقتصادية التي ستضعف آلة الحرب الروسية بشكل أكبر".

وأضاف بوريل: "رسالتنا واضحة، نحن مازلنا ثابتين في التزامنا تجاه أوكرانيا، وسوف نواصل دعمها في حربها من أجل الحرية والسيادة".

وتأتي الموافقة الرسمية على حزمة العقوبات ضد روسيا بعد توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأنها الأسبوع الماضي.