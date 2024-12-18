إنجي أنور تطالب بمحاسبة رافعي علم المثلية: نرفض وجودهم وسطنا

استنكرت الإعلامية إنجي أنور، واقعة رفع علم المثلية الجنسية من قبل مجموعة من الشباب، تعليقا على مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية زُعم أنه بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا؛ يظهر اعتداء طلاب جامعيين على هذه المجموعة.

وقالت خلال برنامجها «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» إن مصادر للبرنامج أكدت أن رافعي العلم ليسوا طلابًا في الأكاديمية، مضيفة أن الواقعة لم تحدث داخلها؛ بل في الحديقة المقابلة لكلية الهندسة من جانب شباب من خارج الأكاديمية.

وروت تفاصيل الواقعة المتداولة في مقطع الفيديو، والتي تظهر اعتداء طلاب كلية الهندسة على وقفة لمجموعة من الشباب رفعت علم المثلية الجنسية للتعبير عن انتمائهم ورفضهم إنزال العلم.

وعبرت عن استيائها من هذا المشهد «الغريب على المجتمع المصري»، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، قائلة: «لم نر هذا المشهد الدخيل على مجتمعنا من قبل، نريد معرفة من هؤلاء ومحاسبتهم، لا عاداتنا ولا مجتمعنا المصري يتسامح مع مثل هذه الأفكار التي تتنافي مع قيم الأسرة المصرية».

واختتمت مناشدة المسؤولين بمحاسبة كل من رفع علم المثلية، قائلة: «كلنا نرفض وجود هؤلاء وسطنا، ونتمنى من المسئولين في مصر أن يحاسبوا كل من رفعوا علم المثلية محاسبة عسيرة؛ حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر، وكل من يفكر في تكرارها».