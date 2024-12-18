بايدن يحيي ذكرى زوجته الأولى وابنته الرضيعة اللتين توفيتا في حادث سيارة عام 1972

ويلمنجتون، ديلاوير 18 ديسمبر / كانون الأول (أ ب) - أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، ذكرى زوجته الأولى وابنته الرضيعة بعد 52 عاما من مقتلهما في حادث سيارة في ديلاوير.

وكانت زوجة بايدن، نيليا، البالغة من العمر 30 عاما، قد اصطحبت أطفالها - ابنتها نعومي البالغة من العمر عاما واحدا وابنيها بو وهانتر - في رحلة للتسوق لشراء شجرة عيد الميلاد عندما اصطدمت السيارة التي كانت تقودها بمقطورة جرار.

ولاقت نيليا وناعومي حتفهما، فيما أصيب بو البالغ من العمر 3 أعوام وهانتر البالغ من العمر عامين في ذلك الوقت بجروح خطيرة.

وحضر الرئيس وزوجته الحالية جيل وابنه هانتر وأعضاء آخرون من العائلة قداسا تذكاريا خاصا صباح اليوم الأربعاء في كنيسة سانت جوزيف للروم الكاثوليكية في برانديواين بالقرب من منزل بايدن في ديلاوير.