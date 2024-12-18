مقتل 13 شخصا إثر اصطدام قارب سريع للبحرية الهندية بعبارة ركاب قبالة سواحل مومباي

قالت البحرية الهندية إن قاربا سريعا تابعا لها اصطدم، اليوم الأربعاء بعبارة كانت تحمل أكثر من 100 شخص إلى وجهة سياحية شعبية قبالة مومباي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل.

وقال بيان للبحرية إنه تم إنقاذ 99 من ركاب العبارة "نيلكامال" الذين كانوا في طريقهم إلى جزيرة إليفانتا عندما اصطدم القارب السريع بها.

وأوضح البيان أن القارب السريع كان يخضع لاختبارات للمحرك وفقد قائده السيطرة عليه.

وتابع أن من بين القتلى، أحد عناصر البحرية وشخصين آخرين كانا على متن سفينة تابعة للبحرية.

وأضاف البيان أن قوارب تابعة للبحرية وأخرى مدنية أنقذت السائحين ونقلتهم إلى أرصفة الميناء وإلى مستشفيات قريبة.

وتم استخدام أربع مروحيات و11 قارب بحرية في عمليات الإنقاذ.

يذكر أن كهوف إليفانتا الواقعة على الجزيرة يوجد بها معابد وصور من الأساطير الهندوسية، وهي مقصد سياحي شهير قبالة مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند.