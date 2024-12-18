قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب أنحاء الجمهورية تشهد اليوم الأربعاء، استقرارًا في الأحوال الجوية، وزيادة في فترات سطوع الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة 21 درجة.

وأشارت إلى أن الأجواء خريفية معتدلة تمامًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، منوهة أن قيم درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مساء، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتوقعت أن تتراوح الصغرى على القاهرة ما بين 10 إلى 12 درجة، وما بين 6 إلى 7 درجات بمحافظات شمال الصعيد، قائلة إنها تسجل أقل من 10 درجات في المدن الجديدة.

ولفتت إلى أن محافظة مطروح تشهد اليوم فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة؛ التي تمتد خفيفة إلى محافظتي الإسكندرية والبحيرة، مؤكدة أن باقي أنحاء الجمهورية لن تتأثر بسقوط الأمطار.

ونوهت أن البلاد تتأثر غدًا الخميس بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يعمل على زيادة كميات الأمطار بشكل كبير، خاصة على محافظة مطروح، لتتراوح فرصها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانًا.

وذكرت أن الأمطار تمتد خلال ساعات المساء إلى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وستشمل جميع المحافظات الشمالية بحلول يوم الجمعة.

وأوضحت أن درجات الحرارة تنخفض يوم الجمعة عن معدلها الطبيعي بنحو درجتين، لتسجل العظمى على القاهرة أقل من 20 درجة، مضيفة أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.