سفارة جديدة للولايات المتحدة في المكسيك بتكلفة مليار دولار

دشنت الحكومة الأمريكية الثلاثاء سفارتها الجديدة في المكسيك التي تبلغ تكلفتها أكثر من مليار دولار، وذلك بعد نحو عامين من الموعد المقرر للانتهاء من بنائها.

وقال السفير الأمريكي المنتهية ولايته كين سالازار إن أكبر سفارة للولايات المتحدة في العالم "تسلط الضوء على العلاقة الفريدة بين بلدينا وشعبينا".

ووضعت الحكومة حجر الأساس للسفارة الجديدة في فبراير 2018. وستترك الولايات المتحدة مبناها الحالي في شارع باسيو دي لا ريفورما الكبير في العاصمة المكسيكية، والذي كان موقعا منتظما للمسيرات والاحتجاجات على مر السنين.



وتقع السفارة الجديدة في موقع صناعي سابق كان يتطلب تنظيفا واسع النطاق من المواد السامة. وتضم المنطقة المعروفة باسم نيو بولانكو متاحف حديثة ومشاريع راقية أخرى طورها كارلوس سليم، أحد أغنى رجال العالم.

إلا أن المبنى الجديد لم يفتح للجمهور بعد. ومن المحتمل ألا يحدث ذلك قبل أواخر العام المقبل مع استمرار العمل فيه.

ويأتي الافتتاح قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل. وقد وعد بترحيلات جماعية وهدد المكسيك بفرض رسوم جمركية باهظة إذا لم تفعل المزيد للسيطرة على الهجرة وتهريب المخدرات.