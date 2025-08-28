 تلاعب الهند في تدفق مياه نهر السند يفاقم من الفيضانات في باكستان - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025
تلاعب الهند في تدفق مياه نهر السند يفاقم من الفيضانات في باكستان

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:03 ص

تشهد باكستان، فيضانات غير مسبوقة تفاقمت جراء تعليق الهند المتعمد لمعاهدة مياه نهر السند وتلاعبها في تدفق النهر بدون إصدار تحذيرات من الفيضانات في الوقت المناسب، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأدى التحرك الأحادي من جانب الهند بتعليق الاتفاقية إلى ترك باكستان بدون تحذيرات ضرورية مسبقة بشأن تدفق كميات استثنائية من المياه من السدود عبر الحدود.

وأسفر غياب التحذيرات في الوقت المناسب، إلى مفاقمة الدمار الناتج عن الأمطار الموسمية الغزيرة متسببا في مستويات مرتفعة للغاية من الفيضانات في أنهار شيناب ورافي وسوتليج.

وأشار تقرير نقلته بعض وسائل الإعلام الباكستانية، إلى أنه منذ تعليق العمل بمعاهدة نهر السند في 23 أبريل، تلاعبت الهند في تدفق مياه نهر شيناب حيث خفضت التدفق في البداية؛ مما أسفر عن نقص في المياه ثم لاحقا أطلقت المياه فجأة مما أسفر عن تفاقم الفيضانات في مجرى النهر.

ولم تكن التحذيرات القليلة التي تلقتها البلاد من الهند في الأيام الأخيرة كافية، حيث إنها على عكس الممارسة السابقة لم تشمل كل الخزانات الموجودة على الأنهار الشرقية.

