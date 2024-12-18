اشتباكات بسبب موقع تجمع مسلمين في بنجلاديش تسفر عن مقتل شخصين على الأقل

أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأربعاء مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات في اشتباكات بين مجموعات متناحرة بسبب التنافس على السيطرة على أحد أكبر مواقع تجمع المسلمين السنوية بالقرب من دكا، عاصمة بنجلاديش.

وتنظم جماعة التبليغ الدولية فعاليات التجمع لحث المسلمين على تعزيز عقيدتهم.

واندلعت الاشتباكات في وقت مبكر من اليوم الأربعاء عندما حاولت مجموعة موالية للمحاضر البنجلاديشي مولانا جبير أحمد إعاقة أنصار المحاضر الهندي محمد سعد كاندالفي من دخول موقع " الاجتماع".

وقال رجل الشرطة حبيب إسكندر، نقلا عن روايات شهود عيان، إن الجماعات المتناحرة، المسلحة بالعصى والطوب، اشتبكت بصورة عنيفة لأكثر من 30 دقيقة قبل تدخل الشرطة.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل و إصابة 40 آخرين.

ويشار إلى أن عشرات الآلاف من المسلمين من أنحاء العالم يجتمعون سنويا في موقع" الاجتماع" في تونجي، على بعد 30 كيلومترا شمال دكا، للمشاركة فيما يعد ثالث أكبر تجمع إسلامي سنوي بعد الحج في المملكة العربية السعودية و الأربعينية في العراق.