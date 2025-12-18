وزارة الدفاع التركية: تأمين مجالنا الجوي جارٍ على مدار الساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع التركية إن تأمين السيطرة على المجال الجوي للبلاد يتم على مدار الساعة، نافية صحة الادعاءات بوجود ضعف في نظام الدفاع الجوي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أسبوعي، الخميس، للمتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع زكي أكتورك في العاصمة أنقرة.

وتطرق أكتورك إلى إسقاط مسيرة مجهولة الهوية قادمة من البحر الأسود الاثنين الماضي.

وقال بهذا الخصوص: "تمت إدارة العملية بنجاح وادعاءات وجود ضعف في نظام دفاعنا الجوي لا تعكس الحقيقة".

وأضاف أن "الطائرة المسيّرة تحطمت إلى أجزاء صغيرة جدا وتوزعت على مساحة واسعة ما يجعل من الصعب رصد حطام متكامل".

وتابع: "يتم تأمين السيطرة على مجالنا الجوي على مدار الساعة عبر بنية طبقية متكاملة تشمل الرادارات وأنظمة الإنذار المبكر والحرب الإلكترونية وعناصر اعتراض".

وأوضح أكتورك أنه في 15 ديسمبر الجاري، بعد رصد مسيرة فوق المجال الجوي التركي قادمة من البحر الأسود، باشرت جميع الوحدات المعنية بعمليات الكشف والتعرف والتتبع.

وأضاف أنه "بعد التقييمات وحرصا على سلامة المجال الجوي وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، تم تتبع المسيرة التي تبين أنها خرجت عن السيطرة، وتم إسقاطها في عملية تحكم دقيقة".

وبخصوص الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، أوضح أكتورك أن سياسة إسرائيل التوسعية في المنطقة وعملياتها تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وذكر أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية في غزة تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات حازمة وعقوبات ضد أعمال إسرائيل العدوانية وتأخيرها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وجدد أكتورك دعم تركيا لأي مبادرة دولية تطلق في هذا الصدد.