إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيبة جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بإصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة اليوم الخميس، في بلدة الطيبة جنوب البلاد.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «غارة العدو الإسرائيلي اليوم، على سيارة من نوع رابيد في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون، أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح».

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، زاعماً استهداف ما وصفها بـ«أهداف تابعة لحزب الله».

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مجرى النهر عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر بقضاء النبطية، وكذلك مرتفعات الجبور والقطراني والريحان جنوبي لبنان، ومرتفعات بوداي والهرمل بالبقاع شرقي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى وقوع غارات إسرائيلية على منطقة جورة الخضر - كوع الفيل بمحيط بلدة القطراني، وعلى بركة الجبور بمحيط كفرحونة في منطقة جزين.

وأضافت أن الطيران المسيّر الإسرائيلي شن غارة على مركبة في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، وذلك غداة تحليق طائرات إسرائيلية ليل الأربعاء فوق المنطقة.