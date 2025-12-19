أعلن رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بلجنة خرسيت في مركز طنطا بمحافظة الغربية، أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت باللجنة ٨٩٣٦ مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٩٥١ ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة ٩١٩صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت ٣٢ صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم مرشح حزب الجبهة الوطنية الدكتور طارق المحمدي، حيث حصل على ٧٤٢ صوتا، مقابل حصول منافسه أحمد فؤاد الحرواني مستقبل وطن على ٦٢١ صوتا، والدكتور سمير الخولي مرشح حزب حماة وطن على ٣٨٥ صوتا، وعبدالقوي غلوش مستقل، ٤٣٣ صوتا واللواء غباشي بدير مستقل حصل على ٢٦٢ صوتا وعبد العزيز إسماعيل، مستقل حصل على ٣١٤ صوتا.

ويتنافس المرشحون الستة على ٣ مقاعد.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.