الخارجية الروسية: نعول على اتخاذ واشنطن موقفا براغماتيا تجاه فنزويلا

صرح مدير قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين بأن روسيا تعول على أن تبدي الولايات المتحدة موقفا براغماتيا تجاه فنزويلا.



وقال الدبلوماسي في حديث لوكالة "تاس" الروسية، يوم الأربعاء: "نعول على أن الموقف البراغماتي سيتغلب في أعمال الإدارة الأمريكية، والذي كانت تتسم به دائما إدارة ترامب".

وتابع: "وسيسمح هذا الموقف البراغماتي بتجنب أوضاع قد تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية بالنسبة للمنطقة، وسيسمح بتفادي الأخطاء التي سيتعين تصحيحها لاحقا. نحن نعول جدا على أن الموقف سيكون كهذا".



وأضاف: "نعول على التفكير السليم وسنتخذ خطواتنا المناسبة انطلاقا من ذلك".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان الإدارة الأمريكية تصنيف السلطات الفنزويلية "منظمة إرهابية".



وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بعرقلة مرور كافة الناقلات النفطية المنطلقة من وإلى فنزويلا.

وفي هذا السياق ذكر الإعلامي تاكر كارلسون نقلا عن مشرع أمريكي أن ترامب قد يعلن مساء الأربعاء بالتوقيت الأمريكي الحرب ضد فنزويلا.