الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدتي عنبتا وكفر اللبد، شرق طولكرم، واعتقلت شابين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من جهة حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية قبل أن تتوجه صوب بلدة كفر اللبد المجاورة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الآليات العسكرية تجولت في أحياء بلدة كفر اللبد وتمركزت في محيط الكراج، وقام جنود الاحتلال بإجبار عدد من أصحاب المحال التجارية على إغلاقها تحت تهديد السلاح، وأوقفوا المركبات والمواطنين وأخضعوهم للاستجواب الميداني، قبل أن تعتقل الشابين أنس عبد الجبار رجب وأحمد عبد اللطيف فقها.