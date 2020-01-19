التضامن: «فرصة» يستهدف تحويل الأسر الفقيرة وأبنائها من الدعم إلى الإنتاج

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن زيارة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة الوادي الجديد اليوم، أول زيارة خارج العاصمة، لافتًا إلى أن الزيارة تضمنت عددًا من الفعاليات والأنشطة من ضمنها إطلاق برنامج «فرصة».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن برنامج «فرصة» مخصص لأبناء الأسر المنضمين لبرنامج «تكافل وكرامة»، الذين أصبحوا في مرحلة العمل، موضحًا أن البرنامج يستهدف الأسر الفقيرة وأبنائها لتحويلهم من الدعم والحماية إلى الإنتاج.

وأشار إلى توفير الوزارة، في إطار البرنامج، تمويل نقدي لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بدلًا من توفير الدعم النقدي، ذاكرًا أن «فرصة» تم العمل عليه وتصميمه وتنفيذه ورصد الميزانيات المطلوبة، وإطلاقه في أكثر من محافظة، منذ عام.

ودشنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء زيارتها محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة «فرصة» والتي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة في الشركات أو المصانع.