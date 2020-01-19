تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالي لاتهامه بتهريب الآثار إلى الثلاثاء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقى، تأجيل محاكمة شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وآخرين، في اتهامهم بتهريب الآثار المصرية خارج البلاد، لجلسة بعد غد الثلاثاء، لسماع المرافعة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه، وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة بين شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ومتهم إيطالي ورد اسمه في تحقيقات الآثار المضبوطة بإيطاليا، فحققت مع شقيق غالي في إطار استكمال عناصر التحقيق في القضية.