محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة مارس 2021 بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد، وذلك في إطار الجولات التفقدية المستمرة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات القائمة على أرض محافظة جنوب سيناء، وتذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ.

وذكر بيان للمحافظة اليوم الثلاثاء أن المحافظ توجه بعد ذلك إلى مسجد الروضة بمدينة طور سيناء للوقوف على ما تم من أعمال تشطيبات بالمسجد.

يشار إلى أن مسجد الروضة يعتبر من أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء وتم إنشاؤه بطرز معمارية فريدة.