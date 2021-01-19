 محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يناير 2021 8:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 7:58 م

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة مارس 2021 بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد، وذلك في إطار الجولات التفقدية المستمرة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات القائمة على أرض محافظة جنوب سيناء، وتذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ.

وذكر بيان للمحافظة اليوم الثلاثاء أن المحافظ توجه بعد ذلك إلى مسجد الروضة بمدينة طور سيناء للوقوف على ما تم من أعمال تشطيبات بالمسجد.

يشار إلى أن مسجد الروضة يعتبر من أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء وتم إنشاؤه بطرز معمارية فريدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك