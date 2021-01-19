توزيع 1200 بطانية على عمال جامعة بني سويف ومشروع النظافة بالمحافظة

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وزعت جامعة بني سويف بمبادرة من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة 1200 بطانية على محدودي الدخل من عمال الخدمات المعاونة، وعمال مشروع النظافة التابعين لمحافظة بني سويف، ويعملون داخل الجامعة والمستشفى الجامعي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بمحدودي الدخل والتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأفاد رئيس الجامعة أن الهدف من المبادرة مراعاة البعد الإنساني، والتخفيف على غير القادرين من خلال توفير المساعدات لهم في المناسبات المختلفة ومنها موسم الشتاء.

وأوضح الدكتور منصور، أن المنظومة الإدارية جزء لا يتجزأ من أعمدة الجامعة ولا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها، وأن تلك المبادرة خطوة بسيطة لتحقيق الانتماء والولاء فالجامعة ليست مقرا للعمل فقط بل كيان يحتوي الجميع.