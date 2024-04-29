إصابة 13 شخصا بحالة اختناق بعد استنشاق غاز الكلور في قنا

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أصيب 13 شخصا، بحالة اختناق نتيجة تسريب غاز الكلور من محطة مياه الشرب والصرف الصحى، بقرية المسيد بمركز قوص بمحافظة قنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة عدد من الأشخاص باختناق بقرية المسيد بمركز قوص.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى.

وكشفت المعاينة الأولية إصابة المجنى عليهم نتيجة استنشاق غاز الكلور، نتيجة حدوث تسريب فى محطة مياه الشرب أثناء عمل المعالجات.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف تفاصيل الواقعة والوقوف على أسبابها.