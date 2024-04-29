بلينكن يصل السعودية ضمن جولة تشمل الأردن وإسرائيل

وصل إلى السعودية صباح اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين لبحث الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أمس الأحد خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض:"علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل، إلى خطوات ملموسة على الأرض وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي".

وسيجتمع بلينكن اليوم مع مسؤولين خليجيين بما في ذلك قطر التي تتوسّط إلى جانب مصر في خطة لوقف حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين، والتي أعلنت حماس أنها ستقدم ردها عليها اليوم الإثنين.