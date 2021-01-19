خبراء بجنوب إفريقيا: سلالة كورونا الجديدة أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

توصل خبراء في علم الجينوم بجنوب إفريقيا، إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد حالات الإصابة في البلاد، أكثر قابلية للعدوى بنسبة حوالي 50% عن السلالات السابقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن سالم عبد الكريم، وهو رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض "كوفيد-19" بجنوب إفريقيا، أن السلالة الجديدة التي تحمل اسم "501 - في2"، والتي تم التعرف عليها في الشهر الماضي، "يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة" عن سابقاتها من السلالات.

وأضاف عبد الكريم أن البيانات أظهرت في الوقت نفسه أنه ليس من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى أو في وفاته.

وكانت حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس، بدأت تتسارع بجنوب إفريقيا، في نوفمبر الماضي. وفي الشهر التالي أعلن العلماء اكتشاف السلالة الجديدة.