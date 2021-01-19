لبنان: عدد الإصابات بكورونا يصل إلى 260 ألف و315

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى 260 ألف و315 بعد تسجيل 4359 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2020 بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ فبراير الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بينها 4349 من بين المقيمين و10 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 260 ألف و315 منذ 21 فبراير الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى2020 منذ 21 فبراير الماضي.



وبدأ تنفيذ حالة الطوارىء الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 25 يناير الحالي، لمواجهة انتشار وباء كورونا.



وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31 مارس 2021.