 غدا.. بدء عرض حلقات مسلسل «في الـ لالا لاند» على MBC مصر2 - بوابة الشروق
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غدا.. بدء عرض حلقات مسلسل «في الـ لالا لاند» على MBC مصر2


نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 2:01 م

تعرض قناة "MBC مصر2" اعتبارا من غد الأربعاء، حلقات المسلسل الكوميدي "في الـ لالا لاند"،

يومياً في 11 مساءً.

 

تدور أحداث المسلسل في أجواء كوميدية غير تقليدية، تُطل النجمة دنيا سمير غانم، مع النجم الكبير سمير غانم، في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبة من نجوم الكوميديا، حيث يُشارك في بطولة المسلسل محمد سلام، وحمدي المرغني، وهنا الزاهد، وشيماء سيف، محمد ثروت، وآخرين، وهو من تأليف هشام جمال، ومصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

 

ويحكي العمل عن "عتاب"، الفتاة التي تعمل مضيفة طيران، وفي اليوم الأول لها من العمل، تسقط الطائرة بركابها على جزيرة تطل على المحيط، ليبدأ الركاب رحلتهم في التعرف على بعضهم ومحاولة التعايش سوياً والبحث عن طريقة تمكنهم من العودة.

 


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