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إغلاق عدد من جسور العاصمة الأمريكية قبل تنصيب بايدن

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 8:54 م

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إغلاق عدد من الجسور بين العاصمة وفيرجينيا، وذلك قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأشارت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات، التي بدأ العمل بها من صباح اليوم الثلاثاء، جعلت الدخول إلى العاصمة وما حولها أكثر تعقيدا.

وذكرت الشبكة أن خفر السواحل الأمريكي أعلن كذلك إغلاق أجزاء من نهري بوتوماك وأناكوستيا أمام حركة الملاحة.

ولفتت إلى أنه تم كذلك تقليص عدد قطارات مترو العاصمة الأمريكية وإغلاق عدد من محطاته، إضافة إلى إغلاق الشوارع المؤدية لمبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

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