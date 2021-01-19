 تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البلاروسية تطلب مساعدة المجتمع الدولى لتعود إلى بلادها - بوابة الشروق
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تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البلاروسية تطلب مساعدة المجتمع الدولى لتعود إلى بلادها

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا - ارشيفية
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا - ارشيفية
موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 5:30 م
أعربت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا عن رغبتها فى العودة إلى بلادها من المنفى في الخارج وطلبت مساعدة المجتمع الدولي، وذلك في تعليقات من جانب تيخانوفسكايا وجهتها لمتابعيها على تطبيق المراسلة "تيليجرام" اليوم الثلاثاء.

وقالت زعيمة المعرضة البيلاروسية إن قضية زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، الذي اعتقل فور عودته إلى روسيا، تظهر أن دعم المجتمع الدولي ضروري.

وتعيش تيخانوفسكايا، المطلوبة في بيلاروس، حاليًا في المنفى في ليتوانيا التى فرت إليها بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بلادها وما أعقبها من اضطرابات.

وخاضت تيخانوفسكايا انتخابات 9 أغسطس لتي أعلن فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذى يتولى الحكم منذ فترة طويلة فوزه بنسبة 1ر80 فى المئة من الأصوات.

ومع ذلك، لم يعد الاتحاد الأوروبي يعترف به كرئيس لبيلاروس، وترى المعارضة أن تيخانوفسكايا هى الفائز الحقيقي بالانتخابات.

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