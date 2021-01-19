اوباميانج يقود ارسنال للفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

قاد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج فريقه ارسنال للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة التاسعة عشر.



وافتتح اوباميانج التسجيل في الدقيقة 50 ثم عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 وتكفل المهاجم الشاب بوكايو ساكا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61.



الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.



وحقق ارسنال فوزه الثاني على التوالي على نيوكاسل بعد أن أطاح به من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في التاسع من الشهر الجاري.