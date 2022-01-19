بايدن يعتزم ترشيح المتبرعة الديمقراطية جين هارتلي سفيرة لدى بريطانيا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح جين هارتلي لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، حيث اختار متبرعة ديمقراطية منذ فترة طويلة لمنصب من أهم المناصب الدبلوماسية المرموقة.

كانت هارتلي، التي تولت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى فرنسا خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ، قدمت مساعدات كبيرة لحملة بايدن، حيث قامت بجمع شيكات من مجموعة كبيرة من المتبرعين. وإذا تأكد التعيين، فإن المساعدة الديمقراطية والمستشارة السابقة ستنتقل إلى قصر "وينفيلد هاوس"، وهو عبارة عن ضيعة شاسعة مساحتها 12 فدانا في "ريجنتس بارك" في لندن.

وأعلن بايدن عن ترشيح هارتلي اليوم الأربعاء، مع عدد آخر من المرشحين، وفقا للبيت الأبيض. ولا يزال المرشحون يحتاجون إلى تأكيد مجلس الشيوخ قبل تولي أي منصب.

وهناك اثنان آخران من كبار المتبرعين، وهما إليزابيث باجلي وآلان ليفينثال، من بين الشخصيات التي اختارها الرئيس ليكونوا سفراء لبلاده.

وتم ترشيح باجلي، أرملة سميث باجلي، وريث مؤسس شركة "ار جيه رينولدز" للتبغ ،سفيرة للولايات المتحدة إلى البرازيل. وكانت باجلي شغلت منصب السفيرة الأمريكية في البرتغال خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون كما كانت مشاركة كبيرة في جمع التبرعات لحملة بايدن.

كما اختار الرئيس ليفينثال، مؤسس شركة "بيكون كابيتال بارتنرز" سفيرا إلى الدنمارك.



