أحمد موسى عن أزمة العامري فاروق: الأهلي كان على شفا حفرة إدارته

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أزمة عدم اعتماد العامري فاروق، نائبًا لرئيس النادي الأهلي والذي فاز بالتزكية في الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية.



وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إنّ الأمر ذاته تكرر في نادي الزهور وتم الموافقة عليه، وهذا أمر موجود في اللائحة الاسترشادية.



وأضاف أنّه كان مطلوبًا حصول العامري فاروق على 25 % من الجمعية العمومية، لكنه حاز على 94 % ممن شاركوا في الانتخابات.



وأشار إلى أن الأهلي يسير نحو مشكلة غير مسبوقة في تاريخه، وكان على شفا حفرة إدارته من قبل لجنة مشكلة لو نجحت قائمة الخطيب بالتزكية.



ولفت إلى أنّ الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي من اختارت من يمثلها، وأن لائحة النادي الأهلي موجودة في العديد من الأندية.



وتابع: "يجب ألا يتم التفريق بين الأندية.. هل يوجد من يريد تعطيل مسيرة النادي الأهلي".



واختتم موسى: "لولا وجود منافس للخطيب في انتخابات الأهلي، كانت إدارة القلعة بلا رئيس حتى الآن، وهنا كانت ستتكرر أزمة العامري، وربما كان من الوارد حدوث الأمر ذاته مع خالد مرتجي لو لم يترشح الدرندلي".



