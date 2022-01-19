رئيس فريق التجارب السريرية للقاح: واجهتنا مشكلة إصابة بعض المتطوعين بكورونا

قال الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري ضد كورونا - لقاح "كوفي فاكس" - إنّ المرحلة الأولى من تجربة اللقاح تكون بالبحث عن متطوعين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أنه يُشترط ألا يكون المتطوع أصيب بفيروس كورونا وتكون حالته الصحية جيدة وبمعنى أصح يكون المتطوع سليم 100%.

وأوضح أنّ المشكلة التي تقابلهم أن بعض المتطوعين كانوا بفيروس كورونا ولم يعلموا بإصابته.

وتابع: "نحتاج متطوعا لم يصب بكورونا ولم يتلقى اللقاح وسليم لتجربة كوفي فاكس".

وأشار إلى الحاجة لـ 50 متطوعا لإجراء التجارب السريرية للقاح المصري، لافتا إلى أن كل الفحوصات قبل اجراء المتطوع مجانية، وأن الفاكسين المصري ليس له أعراض لا طويلة ولا قصيرة المدى حتى الآن.