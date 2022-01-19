الأردن: توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأربعاء المقبل

يوقّع الأردن ولبنان وسوريا، يوم الأربعاء المقبل، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.



وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، على أهمية الاتفاقية لمساعدة الإخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بالوقوف مع اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.



ونقلًا عن موقع جريدة «الغد» الأردنية، مساء الأربعاء، قال «الخرابشة» إن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميجاوات كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميجاوات خلال باقي الأوقات.



وأشار إلى أن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظام الكهربائي الأردني، إذ إنه لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع.