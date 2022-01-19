الصليب الأحمر في سنغافورة يتعهد بتقديم 50 ألف دولار كمساعدات عقب ثوران بركان تونجا

تعهد الصليب الأحمر السنغافوري، بتقديم 50 ألف دولار سنغافوري مساعدات إنسانية لجهود الإغاثة الطارئة في أرخبيل تونجا الواقع في جنوب المحيط الهادئ، حيث وقع ثوران بركاني هائل أدى إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وقال الصليب الأحمر في سنغافورة - في بيان إعلامي نقله راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية، اليوم /الثلاثاء/ - إن المساعدات ستستخدم من أجل المواد الإغاثية؛ مثل الطعام والمياه والنظافة والمأوى.

من جهته، قال الأمين العام والرئيس التنفيذي للصليب الأحمر في سنغافورة، بنيامين ويليام، إن حجم الضرر الكامل في تونجا لم يتضح بعد، لكن الكثير من المناطق قد تكون تأثرت بالتساقط الكبير للرماد البركاني.

وأكد ويليام أن المجتمعات ستكون بحاجة للوصول إلى طعام ومياه شرب آمنة، مشيرًا إلى أن المأوى يمثل مصدر قلق خاصة للمجتمعات التي تقطن بالقرب من الشريط الساحلي.

وأضاف ويليام أن المعلومات المتوفرة حاليًا بشأن الوضع في تونجا محدودة للغاية في ظل انقطاع جميع خطوط الاتصال وعدم وجود إطار زمني محدد لاستعادتها، مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر يراقب الوضع عن كثب ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدة عند تلقيه أي مستجدات بشأن الوضع في تونجا.

تجدر الإشارة إلى أن ثوران بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباي" الهائل تحت المياه يوم السبت الماضي، أدى لخروج عمود من الرماد في السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا. وكان الانفجار مدويًا حتى أنه يمكن سماعه في نيوزيلندا، التي تبعد 2383 كيلومترًا من تونجا.