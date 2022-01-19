مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء في متجر شهير بالمعادي

مصدر أمنى: لم يحرر أحد محضرا رسميا ولا يوجد مصابين





تكثف الأجهزة الأمنية فى القاهرة، مساء الثلاثاء، جهودها لفحص فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، تضمن مشاجرة بين موظفى مول كارفور المعادي والمواطنين، ووصلت المشاجرة إلى تدخل الموظفين بالأسلحة البيضاء، مما أثار غضبا كبيرا بين المتواجدين فى المكان.

وقال مصدر أمني لـ"الشروق" إن المشاجرة نشبت داخل أحد المولات الشهيرة بسبب التدافع بين المواطنين، ولم يسقط بها أي مصابين ولم يحرر طرفي المشاجرة أي بلاغات بها رسمية، وذكر المصدر أن الواقعة تقع فى نطاق قسم شرطة البساتين وفي حالة تلقى أي بلاغات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتداول رواد مواقع مواقع الاجتماعي، فيديو لمشاجرة بين شخص وعدد من أفراد أمن أحد المولات الشهيرة وسط صراخ وذعر الموجودين، ويظهر أحد الأشخاص يستغيث بالأمن الموجود في المكان وينهرهم.