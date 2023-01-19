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توج سيف الدرع لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجكيا في افتتاح مشوار الفريق بالدور الرئيسي لبطولة العالم للكبار، والمقامة حاليًا في السويد وبولندا.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في مباراته أمام بلجيكا في افتااح مشواره في الدور الرئيسي بنتيجة 33-28.

ويقع المنتخب المصري في الدور الرئيسي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات ، الدنمارك والبحرين وكرواتيا وأمريكا.

ويدخل منتخب اليد الدور الرئيسي وفي رصيده أربعة نقاط جمعهم من مواجهته مع المنتخبان الصاعدان معه من الدور التمهيدي وهما، كرواتيا وأمريكا.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره البحريني في المباراة المقبلة يوم السبت 21 يناير المقبل