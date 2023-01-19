 البرلمان الألماني يفشل في التصويت على نقل دبابات ليوبارد إلى كييف - بوابة الشروق
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البرلمان الألماني يفشل في التصويت على نقل دبابات ليوبارد إلى كييف

وكالات:
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 8:21 م
فشل نواب البرلمان الألماني في التصويت على نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، بسبب رفض غالبية أعضاء البرلمان التصويت، وأصروا على تقديم مشروع القرار إلى اللجان المختصة للنظر فيه.

واقترحت الوثيقة، الموافقة على نقل دبابات "ليوبارد 1"، من مخزون ألمانيا أو دول ثالثة، وكذلك حل مسألة نقل دبابات "ليوبارد 2"، وتدريب أطقم القوات الأوكرانية، وفقا لموقع"روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "رايمنتال"، وهي جزء من المجمع الصناعي العسكري الألماني، أنها مستعدة لنقل حوالي 100 دبابة إلى أوكرانيا في عام 2023.

وستشمل دبابات "ليوبارد" الألمانية بتعديلات مختلفة، ودبابات "تشالنجر" البريطانية، ويذكر أنه بالإضافة إلى دبابات "ليوبارد 2"، ستشمل عمليات التسليم "ليوبارد 1"، و"تشالنجر 1" المطورة، والتي من المقرر نقلها من المخزونات أو شراؤها من دول ثالثة.

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