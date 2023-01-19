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كشف محمود فتح الله، مدرب بيراميدز، أهمية الفوز أمام فاركو في الدوري بعد التأهل لنهائي كأس مصر على حساب الزمالك.

وقال فتح الله في تصريحات للمركز الإعلامي: «حققنا فوزا مهما أمام فريق قوي، بعد مواجهة صعبة أمام الزمالك، لعبنا 120 دقيقة أمام وكنا نعاني من النقص العددي».

وأضاف: «كان من الضروري تحقيق الانتصار من أجل التقدم خطوة أخرى في جدول الترتيب».

وأكمل: «باتشيكو حاول على مدار الـ 90 دقيقة تدوير اللاعبين والدفع بالعناصر التي لم تلعب كثيرا بهدف إراحة بعض العناصر التي لعبت لقاء الزمالك وبذلوا مجهودا كبيرا».

وواصل: «الكل متكاتف هذا الموسم سواء لاعبين أو جهاز فني وكذلك الإدارة على هدف واحد وهو حصد بطولة هذا الموسم، وحاليا لابد من التركيز في اللقاء المقبل الصعب أمام سموحة بالإسكندرية».

وأوضح فتح الله: «بطولة الدوري صعبة للغاية والمنافسة عليها لن تكون سهلة والفريق البطل يحتاج للتوفيق وعدم خسارة أي نقاط في اللقاءات المقبلة».

وأتم: «بيراميدز يحتاج لبطولة فقط حتى يضع قدمه في المنافسة على جميع البطولات مستقبلا، والبطولة الأولى دائما ما تكون صعبة، ولأنها تمنح الثقة للجميع».