روسيا: موسكو وإسلام آباد مستعدتان لتوقيع الوثائق اللازمة لخط أنابيب السيل الباكستاني

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، عن استعداد روسيا وباكستان للتوقيع على جميع وثائق الشركة اللازمة لبناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني".

وقال شولجينوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية الباكستانية PTV World ردا على سؤال حول بناء "السيل الباكستاني": "اليوم نحن جاهزون للتوقيع على جميع الوثائق اللازمة للشركة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في سبتمبر 2022، إن إمدادات الغاز من روسيا إلى باكستان ممكنة، وقد تم بالفعل إنشاء جزء من البنية التحتية لذلك، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار شولجينوف هذا الأسبوع، إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني" قيد التطوير، وسيتم وضع خارطة طريق له في المستقبل القريب.

ووصل الوفد الروسي إلى باكستان في 17 يناير الجاري، لإجراء محادثات ثنائية استمرت ثلاثة أيام، في إطار منتدى اللجنة الحكومية الدولية.

وذكرت صحيفة "نيوز" يوم الاثنين الماضي، أن السلطات الباكستانية تعتزم في هذه المحادثات مناقشة اتفاق مع روسيا بشأن تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على أساس طويل الأجل.