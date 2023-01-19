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عيسى: مضاعفة مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات أهم الأولويات





اتفق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع مكرم القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، على تعزيز التعاون السياحي المشترك وتنمية الحركة السياحية الوافدة بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار ونظيره الأردني، في أثناء المشاركة في معرض الفيتور السياحي الدولي FITUR 2023 بإسبانيا.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة، وتسهيل الحركة السياحية بينهما، وتم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الشأن وإصدار مجلس الوزراء خلال الأشهر القليلة الماضية، قرارًا بتسهيل حركة الدخول والخروج من منفذ طابا البحري بما يساهم في تسهيل ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

ونوقشت إمكانية إعداد مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وفي نهاية اللقاء، وجه أحمد عيسى الدعوة إلى مكرم القيسي لزيارة مصر قريبا لاستكمال المناقشات والإجراءات الخاصة بتوقع مذكرة التفاهم بين البلدين.

وحضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وفي سياق متصل، عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ع، ددًا من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي بعض كبرى وسائل الإعلام الإسبانية.

وأجرى لقاءً مع التليفزيون الإسباني (TVE)، وحوارات صحفية مع كل من وكالة الأنباء الإسبانية( EFE)، وجريدة EL Economista، والموقع الإلكتروني Independiente المهني المتخصص في الشؤون السياحية.

وخلال هذه اللقاءات، تحدث الوزير، عن أهمية المشاركة في معرض FITUR نظرا لأهمية السوق الإسباني بالنسبة للسياحة المصرية حيث شهدت الحركة السياحية الوافدة منه خلال العام الماضي نموا ملحوظا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الإسباني خلال العام الحالي.

وتطرق إلى ما يشهده قطاع السياحة في مصر، ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، مستعرضا استراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر.

وأكد أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية تتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بها، وتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بها.