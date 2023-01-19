الزراعة: رفع سعر توريد القمح يستهدف تشجيع وتحسين قدرة الفلاح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالمواطن والفلاح، موضحًا أن الدولة رفعت سعر توريد للقمح لتشجيع ولتحسين قدرة الفلاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدولة أطلقت الكثير من المشروعات الخاصة بالفلاح مثل مبادرة حياة كريمة، وعملت على تحسين جودة التقاوى للوصول لإنتاجية أفضل.

وأكد أن الدولة حددت سعر توريد أردب القمح 1000 جنيه هذا العام كان سعرا استرشاديا، لكن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل سعر الأردب إلى 1250 جنيها.

ولفت إلى أن سيتم بدء موسم حصاد القمح في الفترة المقبلة، موضحا أن الدولة لديها مخزون استيراتيجي واكتفاء ذاتي من القمح.

وأكد أن المحاصيل الاستراتيجية الدولة تعطيها أولوية كبيرة في ظل الأزمات التحديات العالمية الحالية.

وأشار إلى أن الدولة حققت طفرة في المجال الزراعي من حيث تطوير أساليب الزراعة؛ موضحا أن الدولة لديها منظومة زراعية ناجحة.