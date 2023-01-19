هندسة طنطا تحصل على اعتماد الأيزو

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، أن حصول كلية الهندسة على شهادتي الأيزو كأول كلية بالجامعة يعد دليلا على تميز الكلية علمياً وعملياً وتحسين جودة الآداء الإداري بالكلية .

جاء ذلك خلال إعلانه عن حصول كلية الهندسة على شهادتي الأيزو «2018: 21001»، و« الأيزو 2015 : 9001» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QSI الدولية كأول كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة -في تصريح اليوم الاربعاء- أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على حصول جميع كليات الجامعة على الاعتماد الدولي والأكاديمي وفقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة وداعمًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة، معربا عن سعادته بحصول كلية الهندسة على شهادتي الأيزو كأول كلية بالجامعة .