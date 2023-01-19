ليتوانيا تتعهد بتقديم 125 مليون يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الليتوانية لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن بلاده تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 125 مليون يورو (134.8 مليون دولار) لأوكرانيا.

وكان وزراء دفاع بريطانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا، وممثلو الدنمارك والتشيك وهولندا وسلوفاكيا، قد أعلنوا في وقت سابق اليوم الخميس تقديم مساعدات عسكرية "غير مسبوقة" لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، بما في ذلك الدبابات الهجومية.

وقالت هذه الدول في بيان، إنها تلتزم بمواصلة تسليم المدفعية الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي، والذخيرة ومركبات القتال للجيش الأوكراني.

وحض البيان الحلفاء الآخرين على المساهمة في دعم أوكرانيا بالأسلحة في مواجهة روسيا.